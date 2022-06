Moeilijk te kraken pakketautomaten rukken op in Peel, maar ouderen blijven er weg

Het is de zoete inval bij Arno’s Foodtruck. Klanten staan donderdag in de vroege middag te dringen, om na een bezoekje aan de grote Jumbo in Deurne nog even een snelle hap te scoren. Terwijl hij zijn tanden zet in een broodje kebab, valt het oog van Teunis Kastelijn op een pakketautomaat van PostNL in de hoek van het parkeerterrein. ,In Helenaveen krijgen we zoiets nooit”, roept hij vol verwondering.