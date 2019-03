Mogelijk bedrijven op Peelrandbreuk in Liessel

Iedereen mag ongevraagd fruit plukken in D’n Boogerd

26 maart Rinus Van Houts SOMEREN-EIND - Een fruitboomgaard die ervoor zorgt dat een vuilstortplek verdwijnt en dat andere ongewenste activiteiten voorkomen worden. Piet en Martien Vinken uit Someren-Eind willen dit voor elkaar krijgen in de haakse bocht in de Bennenbroekstraat. Het plan om een stuk gemeentegrond met wat bomen en bosjes te ontginnen en er een fruitboomgaard in te richten is positief ontvangen door de gemeente.