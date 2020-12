Mogelijk duizenden liters drugs geproduceerd in ontmanteld lab in Someren

SOMEREN - De politie heeft in verband met het drugslab dat donderdag werd ontdekt in Someren tientallen vuurwapens in beslag genomen. Deze wapens werden gevonden in een woning op de Bergdijk.

Eerder deze week werd de politie getipt over een mogelijk drugslab in een loods bij een woning aan de Bergdijk. Daarop werd een onderzoek ingesteld, dat uiteindelijk overging in een inval op donderdagmiddag. In de loods vonden agenten materialen voor een drugslab, maar het lab zelf was al niet meer in werking. De politie vermoedt dat het om een amfetaminelab gaat.

In de loods en ook in een zeecontainer op het terrein bij de loods werden tientallen grote en kleine vaten gevonden. Een deel ervan was leeg, maar in veel vaten zaten chemicaliën en chemisch afval. Momenteel wordt onderzocht om welke stoffen het precies gaat. Agenten ontdekten ook amfetaminepasta, die in beslag is genomen.

Duizenden liters

‘Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd', zo stelt de politie in een persbericht. Ontmanteling van het lab heeft tot in de middag van tweede kerstdag geduurd.

Het onderzoek naar het lab richtte zich niet alleen op de loods en het terrein, maar ook op een woning aan de Bergdijk. Daar werden tientallen wapens gevonden en in beslag genomen. Mogelijk had de eigenaar een vergunning voor een aantal van deze wapens, maar ‘het overgrote deel is vermoedelijke illegaal'.

Donderdag werd al bekend dat drie mannen zijn aangehouden in verband met het onderzoek. De politie laat weten dat het gaat om een 68-jarige man uit Someren en twee mannen uit Deurne van 38 en 55 jaar oud.

Bekijk hieronder de beelden die donderdag werden gemaakt bij het drugslab.