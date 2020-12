Mogelijk lofts in Leonarduskerk Beek en Donk

'Kerkhof Leonardus­kerk blijft wél in gebruik'

20 maart BEEK EN DONK - "Het is een hard gelag, de mensen zullen hun kerk gaan missen." Toch is het volgens pastoor Jeroen Beekman van parochie Beek en Donk noodzakelijk dat de Leonarduskerk in Donk in januari aan de eredienst wordt onttrokken.