Mogelijk onderzoek naar handelswijze KPN in Deurne

Onderzoek naar aardwarmte voor glastuin­bouw­ge­bied Deurne moet over

15 maart DEURNE - Het toekomstige glastuinbouwgebied in Deurne loopt wederom vertraging op. Eerdere onderzoeken naar de mogelijkheden om daar aardwarmte te winnen moeten opnieuw worden uitgevoerd. Dit betekent dat de productie van aardwarmte, als dit al mogelijk is, op z'n vroegst in 2024 van start kan gaan.