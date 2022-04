Mogelijk toch biogas in Gemert-Bakel, ondanks fel protest milieuorganisatie

GEMERT-BAKEL - Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst in de gemeente Gemert-Bakel toch mestvergisters komen. Het gemeentebestuur laat de deur daarnaar nadrukkelijk op een kier staat.

Dat blijkt uit de plannen om de gemeente in de toekomst van het aardgas af te koppelen. Burgemeester en wethouders gaan voorbij aan protesten daartegen van de stichting Mens, Dier en Peel. Volgens deze stichting wordt met het plaatsen van mestvergisters het mestoverschot kunstmatig in leven gehouden.

Het gemeentebestuur benadrukt weliswaar dat er nog definitief besluit is genomen over het gebruik van mestvergisters, die worden gebruikt om biogas op te wekken. Ook zijn er nog geen locaties in beeld om dergelijke vergistingsinstallaties te gaan plaatsen.

Zoektocht

Maar in de zoektocht naar manieren om woonwijken de komende jaren af te gaan koppelen van het aardgasnet, wil het gemeentebestuur de mogelijkheid open houden om ook van groen gas gebruik te gaan maken. Daarom komt er wel een onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van gas dat wordt opgewekt door mest te vergisten.

Bezwaar van Mens, Dier en Peel is niet alleen dat er zo een mestoverschot blijft bestaan. De stichting wijst er ook op dat er veel extra verkeer zal ontstaan omdat de mest die in de vergisters wordt gebruikt, van alle kanten moet worden aangevoerd. Ook zou er kans zijn op stankoverlast en is de veiligheid van omwonenden in het geding omdat sprake zou zijn van explosiegevaar.

De biogasplannen zijn onderdeel van de zogenoemde Transitievisie Warmte, waarin het gemeentebestuur de mogelijke wegen schetst om over te stappen van aardgas naar duurzamere vormen van energie. De nieuwe gemeenteraad praat eind deze maand en begin volgende maand over dit plan.

Windmolens

Eerder al bleek er in de gemeenteraad grote weerstand te bestaan tegen het plaatsen van enkele torenhoge windmolens in het gebied tussen de beide kerkdorpen Elsendorp en De Rips. Nadat de bewoners van beide dorpen tegen de windmolenplannen in opstand kwamen, ging de gemeenteraad daar dwars voor liggen.

Tijdens het verkiezingsdebat van Omroep Centraal TV en het Gemerts Nieuwsblad bleek dat het sentiment in de politiek over dat onderwerp enigszins is gewijzigd. Op de vraag of er in Gemert-Bakel windmolens geplaatst mogen worden zodat Nederland minder afhankelijk wordt van Russisch gas, gaven alle lijsttrekkers een volmondig ‘ja’ als antwoord.

Volledig scherm © WDW Foto's