Mogelijke komst zonneveld in Heusden zorgt voor veel reuring

ASTEN-HEUSDEN - De komst van een groot zonneveld aan de Gevlochtsebaan 6 in Heusden heeft tot veel reuring geleid bij omwonenden. Met een ingezonden brief gaven ze dinsdag aan tegen de komst van het zonneveld te zijn en hekelden ze de manier waarop hierover gecommuniceerd is.

,,Dit is inderdaad niet op de juiste manier gegaan” stelt Ilse van Bommel. Als bewoonster én initiatiefneemster van de Gevlochtsebaan 6 moest ze gisteren bekennen dat de communicatie met buurtgenoten over de mogelijke komst van het zonneveld niet de schoonheidsprijs verdient. De aanvraag voor 20.900 zonnepanelen was al ingediend voordat ze in gesprek ging met omwonenden.

Geen belangstelling

Toch geeft ze ook aan dat het niet volledig als een verrassing kan komen: ,,De grond heeft twee jaar te koop gestaan, we hebben contact gehad met omwonenden maar er was geen belangstelling voor.” Uit communicatie van haar makelaar met de aangrenzende buren blijkt volgens Van Bommel dat in 2019 duidelijk gemeld is dat de komst van een zonnepanelenveld onderzocht werd. ,,Ik voel me heel erg in een hoek gedrukt.”

Jarenlang werd er mais en gras geteeld op het perceel aan de Gevlochtsebaan, na het overlijden van haar man in 2008 runde Van Bommel er een minicamping maar daar stopte ze in 2018 mee door een oproep tot handhaving.

Nadat omwonenden aangaven geen interesse te hebben in de grond zocht ze naar een andere oplossing. Ze kwam uit bij Agri PV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opwekken van zonne-energie en het telen van fruit. Ook nam ze contact op met Thwan van Gennip en zo rolde er het plan uit om frambozen te gaan telen onder de zonnepanelen.

Wankel op de benen

,,Het plan staat erg wankel op de benen” is de mening van Tiny van de Eijnden van Hart van Asten/D66. ,,Wij willen het plan niet direct afschieten maar adviseren om eerst goed de overleggen met de buurt.” Dit is ook de mening van VVD-er Frans Janssen: ,,Het plan is nu nog te prematuur en heeft teveel mitsen en maren.” Het merendeel van de commissie Ruimte geeft aan dat er beter dialoog gevoerd moet worden met de buurt. ,,Corona mag geen excuus zijn voor een goede dialoog.”

Sandu Niessen (PGA) heeft geen bezwaar tegen de komst van het zonneveld: ,,Het is een innovatief plan wat de omgeving geen kwaad doet.” Tevens benadrukte hij dat de grond twee jaar te koop heeft gestaan en dat er bij omwonenden geen animo was. ,,Het is nu niet nodig om de ondernemer op deze manier tegen te werken, de komst van zonnepanelen heeft een lagere impact voor de omgeving dan de bouw van een grote kas.”

Het voorstel wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering besproken.

