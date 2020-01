Mogelijkheid minder om de Peel te voelen

De overblijfselen van het klaphek liggen op de grond. Het houten toegangspoortje is vervangen door metalen draden. Een populair wandelpad in de Mariapeel blijkt voorgoed afgesloten. Het stemt Josanne de Graaf treurig. De inwoonster van Helenaveen kwam er graag. ,,Waarom is dit superleuke ontdekpad afgesloten. Hier kon de jeugd de natuur voelen en beleven. En dat is belangrijk.”

De Graaf wijst op het doorgaande brede zandpad, waar wel op nog op gewandeld kan worden. Aan weerszijden helemaal afgezet. ,,Je mag alleen nog maar kijken. Ik vind het beklemmend en saai. Juist met kinderen is het leuk als je van de paden af mag.” Uit onderzoek blijkt dat de jeugd te weinig buiten komt, geeft De Graaf aan. ,,Dat moet je juist stimuleren.”

Grond is te nat

Ze belde met de boswachter over het afgesloten pad. ,,Die zei dat de grond te nat is geworden. Dat heeft te maken met de vernatting van de Peel. Ook zouden er klachten zijn binnengekomen over wandelaars die daar de weg kwijtraakten.”

Voorheen maakte het pad deel uit van een route, zegt Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer. ,,Tien jaar geleden is al besloten om dat deel uit de route te halen omdat het slecht begaanbaar was. En nu hebben we het helemaal afgesloten. Overigens is dat al eind november gebeurd. Het zal inderdaad een gevolg zijn van de hydrologische maatregelen van de afgelopen tijd. Maar het pad is nooit goed geweest.”

Wiepende gras

Dat vormde voor De Graaf en andere omwonenden geen enkele belemmering. ,,Nattigheid, daar geven wij niks om. Onze kinderen hebben waterdichte schoenen aan en van die gevoerde regenbroeken als het slecht weer is. Het is juist zo leuk om de seizoenen te ervaren. Ik ben zelf wars van aangelegde natuurspeelplaatsen. Wij lopen liever door het wiepende gras. Wat maken we daar nou kapot mee? Ik kon me tot het kantoor in Ospel wenden. Maar ik denk niet dat ze daar zeggen ‘goh mevrouw, zo hebben wij er niet over nagedacht, we draaien het terug’.”