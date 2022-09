Molenaar Verheijen koninklijk onderscheiden

Peel wil bevrijding samen vieren, maar met elf deelnemers zit evenement aan zijn limiet

DEURNE - Steeds meer gemeenten in De Peel willen gezamenlijk de bevrijding vieren. Elf gemeenten doen dit jaar mee aan de vierde regionale bijeenkomst op 19 september, die dit keer in Deurne plaatsvindt. ,,Daarmee zitten we wel aan onze limiet.”

6 september