Molens in Asten en Deurne leveren bijdrage aan wereldrecord

Het is klokslag elf uur in de ochtend als Charles de Theije de eerste zweetdruppels van zijn voorhoofd veegt. Samen met vijf collega’s heeft hij hard gewerkt om Holten’s molen in Deurne op tijd te laten draaien. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van het Gilde van Vrijwillige Molenaars die het vijftig jarig bestaan viert. Om deze mijlpaal luister bij te zetten draaien wereldwijd ruim 800 molens tegelijkertijd.

,,Dit is best uniek” zegt De Theije. ,,Ook in Australië en Nieuw Zeeland draaien er op dit moment molens.” Dat het uniek is, blijkt niet veel later als ze bericht krijgen dat dit een wereldrecord is.

Pure ambacht

Voor veel mensen is het iets waar ze amper naar om kijken: een molen die volop draait. Voor De Theije is het een grote hobby. Als vrijwillig molenaar is hij al ruim twaalf jaar verbonden aan Holten’s molen. ,,Het is pure ambacht, we werken veel buiten en met onze handen.”

De vrijwilligers in Deurne liggen al jaren overhoop met een groep buurtbewoners over de kap van een twintigtal eiken. Volgens De Theije is de kap pure noodzaak. ,,We zijn ook heel belangrijk voor de maatschappij”, geeft hij aan terwijl hij vol trots de aangrenzende houtzagerij laat zien. ,,In iedere Deurnese wijk staan banken die wij gemaakt hebben, dat geeft toch wel een bepaald gevoel van trots.”

Oekraïne

Nu er door de oorlog in Oekraïne een schaarste aan bloem is, weten ook veel mensen de weg naar de molen te vinden. In het winkeltje staan de mensen in de rij om een kilo bloem te kopen.

Dat ze meedoen aan een wereldrecordpoging, doet ze in Deurne eigenlijk niets. ,,Wij draaien sowieso iedere zaterdag.” Dat er ook aan de andere kant van de wereld tegelijkertijd molens draaien, vindt De Theije dan weer wel bijzonder. ,,Ze doen mee omdat de molens gebouwd zijn door Nederlanders. Sommigen staan midden in de nacht op.”

Nieuwe molenaars

Maar dat is niet het belangrijkste. Waar De Theije meer op hoopt is dat er door deze jubileumactiviteit enkele nieuwe vrijwillige molenaars zich melden bij het gilde. Op dit moment telt de vereniging 2600 leden maar veel van hen zijn al wat op leeftijd en het werk is vooral fysiek zwaar. De Theije: ,,Mensen moeten gewoon eens een kijkje komen nemen en dan weet ik zeker dat we op korte termijn er weer veel nieuwe collega’s bij hebben.”

