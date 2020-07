Moment van bezinning in tijden van crisis: Someren Geraakt op 27 september in De Donck

Het idee voor de speciale bijeenkomst in natuurtheater De Donck komt van Marlies Verschaeren en Marij Haerkens. Ontstaan tijdens diverse wandelingen in de natuur, tijdens een moment van rust en bezinning vertelt Verschaeren. Het overlijden van de bekende Somerenaar Louis van den Bosch zette haar aan het denken. ,,Hij heeft zoveel in Someren gedaan.... Toen zag ik beelden van zijn uitvaart in coronatijd, een auto reed door de straat en er stonden mensen langs de kant. Hij vertrok met stille trom, hoe kan dat toch?”, vroeg zij zich af.

Het kan allemaal

,,We willen even stilstaan bij wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd”, zegt Verschaeren. ,,De invulling laten we over aan de mensen zelf. Een kind dat een gedicht voorleest voor oma, iemand die wil zingen of een werkneemster uit de zorg die haar ervaringen op papier zet. Het kan allemaal, wij helpen hen daarbij.”