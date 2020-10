Momenteel geen ‘Happy Days’bij Con Amore

SOMEREN-EIND - ‘Happy Days Are Here Again’ is de titel van het jubileumconcert van zangvereniging Con Amore uit Someren-Eind. Het concert is nu voor de tweede keer uitgesteld en dus zijn het even geen happy days bij Con Amore.

De titel van het jubileumconcert - verzonnen voor de coronacrisis - lijkt nu iets minder toepasselijk. ,,Op die gelukkige dagen zullen we nog even moeten wachten”, stelt voorzitter Henny Lammers van Con Amore. ,,Nadat het jubileumconcert in het voorjaar werd uitgesteld, gaan de geplande voorstellingen op 7 en 8 november nu ook niet door.”

Zo op verheugd

Lammers is teleurgesteld. ,, De leden hadden zich er zó op verheugd dat dit najaar het concert wel door zou gaan, en nu gaat het wéér niet door.”

De voorzitter had zich het 70-jarig jubileum een jaar geleden heel anders voorgesteld. De grote zaal in De Ruchte in Someren was al afgehuurd en er waren al afspraken met muzikanten, gastzangers en een regisseur. ,,We hadden plannen om tijdens dit jubileum een groots concert te geven. De afgelasting heeft voor onze zangers dan ook een grote impact. Iedereen keek er echt naar uit. Vooral omdat onze dirigent Richard Meulendijk garant staat voor een hoogwaardig en vooral verrassend programma.”

Korte repetities

In september heeft Lammers met de leden overlegd om in kleine groepjes toch nog wat korte repetities te houden en daar was veel animo voor. ,,Zij wilden heel graag weer voorzichtig opstarten, maar toen bekend werd dat er weer een toename was van de coronabesmettingen zijn we er direct mee gestopt.”

Lammers hoopt dat deze situatie geen nadelig effect zal hebben op de toekomst van de vereniging. ,,Wij hebben al langer minder aanwas van jonge mensen, en corona doet hier geen goed aan.”

Maria van de Voort en Wies van Bommel zijn bijna hun hele leven al lid van Con Amore, zij slaan geen repetitie of concert over. ,,Natuurlijk missen wij onze wekelijkse repetitie op maandagavond, dat is een en al ontspanning en gezelligheid. Het repeteren richting een concert is voor ons altijd een uitdaging, vooral omdat de dirigent de lat steeds hoger legt.” Nu het jubileumconcert weer is uitgesteld, proberen ze het repertoire zoveel mogelijk thuis bij te houden. ,,Dankzij de dirigent gaat dat best gemakkelijk, hij heeft alle muziekstukken ingezongen.”

Wachten op groen licht

Er is, vóór de eerste lockdown, al maanden gerepeteerd voor het concert. ,,Nu is het wachten op groen licht dat we weer mogen”, zegt Lammers. ,,Dan zullen we met begeleiding van een echte Big Band in een uitverkochte De Ruchte onze toeschouwers de nare periode doen vergeten.” Wies zal daar ook bij zijn, zij is 51 jaar lid en daarmee heeft zij de meeste ‘dienstjaren’ bij Con Amore.

,,Maria en ik houden goede moed. Onze trouwe bezoekers mogen dit concert van ons tegoed houden.”