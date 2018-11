Monic Hendrickx vereeuwigd langs het spoor in Deurne

De actrice is een van de bekende Deurnenaren die door graffiti-studio Giftig worden vereeuwigd op kale wanden langs het spoor. De contouren van haar gezicht zijn inmiddels aangebracht op een hal van het bedrijf Artofil. De versiering wordt gemaakt in opdracht van Coöperatie Stationspark Deurne.

Monic Hendrickx is er speciaal een foto van gaan maken. ,,Daarvoor moest ik naar Veldhoven, waar de studio zit. Ze hadden al een idee met hermelijn op mijn hoofd en oude klederdracht aan. Was heel leuk."

Was ze meteen enthousiast toen ze haar vroegen? Hendrickx: ,,Ik dacht wel 'moet ik nou op een muur in Deurne?' Maar het idee dat je een dorp of stad op deze manier probeert te versieren, daar ben ik wel voor. Hoop dat van mij de muur opknapt. Ik weet niet hoe het er uit komt te zien. Een foto is natuurlijk anders dan gespoten. Ik weet wel dat deze lui goed zijn." Ben je vereerd? ,,Beetje wel, ja. Je moet mij geen lintje of zo geven. Ik ben niet van het officiële. Daarvoor heb ik te weinig gedaan voor Deurne."