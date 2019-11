Monkeycage XL door Jong Nederland Liessel

"Zijn jullie er klaar voor?", vraagt een van de leidsters aan een groepje kinderen met neon gele hesjes aan. In koor klinkt het: "Jááá'!" Hup, daar gaan ze, rennend vanuit de kleedkamer de zaal in. De zes kinderen zijn deze ronde de 'tikkers', ofwel ze mogen andere kinderen in de zaal aftikken die vervolgens naar de 'gevangenis' moeten. En niemand wil daar naar toe, want dat betekent dat je even uit het spel ligt.

Parcours

Het parcours bestaat onder andere uit touwen en ringen om aan te slingeren, bankjes om overheen te lopen en turnkasten om overheen te springen. Het verschil met een normale apenkooi is dat de toestellen neonkleurige strepen hebben. Zodra de ramen afgeplakt zijn, het licht uitgaat en de blacklights aan, ontstaat er een 'glow in the dark' effect.

Jong Nederland Liessel, een vereniging die activiteiten voor kinderen organiseert, wilde dit keer eens iets anders dan de jaarlijkse spooktocht. Roel de Wit: "We kwamen op dit idee doordat de volleybalclub eerder iets soortgelijks heeft gedaan, maar dan in toernooivorm. Veel materialen, zoals pionnen, hadden we al. De rest mogen we gebruiken van De Smeltkroes. Vanochtend zijn we twee uur bezig geweest om de obstakels en de vloer te beplakken."