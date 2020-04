Monnikenwerk klaar in Deurne, nu nog kijkers voor maquettes

Voor Boers is een maquette bouwen veel meer dan alleen zagen, lijmen en schilderen. De hobbyist duikt voordat hij aan de slag gaat eerst in de historie van het betreffende pand. ,,Hoe is het gebouwd en door wie? Wat is de geschiedenis? Wanneer is het verbouwd? Zo komt een verhaal los. Dat is voor mij een belangrijke koppeling om met de maquette aan de gang te gaan.”



Het Deurnese gemeentehuis is in 1895 gebouwd. Het oude deel bestaat dit jaar dus 125 jaar. Daarna is het enkele keren verbouwd en uitgebreid. ,,Ik heb voor de bouw van de maquette de situatie van 1950 aangehouden. Dus van vóór de aanbouw en met het vroegere postkantoor." Vooral de constructie van de achterzijde van het gemeentehuis heeft moeite gekost om te achterhalen. ,,Aan de hand van enkele oude foto's is het toch gelukt." De maquette van de kerk geeft de huidige situatie weer.