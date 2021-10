Monument in de Mariapeel voor 21 gevallen Engelse piloten

Op zijn sterfbed gaf Piet Snellen aan dat hij nog maar één wens had. Het monument voor de 21 in de oorlog omgekomen Engelse soldaten moest er echt komen in de Mariapeel. Afgelopen zaterdag werd het monument onthuld.

Jarenlang trokken Sjraar Huys en Piet Snellen samen de bossen in bij de Mariapeel. Met een metaaldetector en een schop in de hand gingen ze op zoek naar restanten van vijf bommenwerpers die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden neergeschoten. ,,Ons pap had het er heel vaak over, maar ik denk dat wij nooit echt goed begrepen hebben wat het voor hem betekende” zegt Piets dochter Christel tijdens de onthulling van het monument. Snellen en Huys waren getriggerd door de verhalen die ze in het dorp hoorden. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en binnen de kortste keren kwamen er meer vrijwilligers en uiteindelijk ontstond de Werkgroep Vliegtuigmonument Mariaveen.

Lang naar uitgekeken

Een van de leden is Sef Janssen. Al ruim voordat de eerste gasten arriveren is hij druk in de weer om de stoelen klaar te zetten. ,,Het is een historische dag, hier hebben we allemaal lang naar uitgekeken. We hebben ook veel families antwoord kunnen geven op waar hun kind is gebleven”, zegt Janssen. Juist dat was de drijfveer voor de hele werkgroep.

Quote Het was onze bedoeling om de slachtof­fers uit de vergetel­heid van de Peel te halen zodat hun naam weer uitgespro­ken wordt Sef Janssen, Werkgroep Vliegtuigmonument Mariaveen

In het moerassige gebied is nog steeds een heel grote krater te zien. Door met een metaaldetector alles minutieus af te zoeken kregen ze stukje bij beetje steeds meer overzicht over de slachtoffers en de vliegtuigen. Aan de families van de militairen, die voor onze vrijheid de zwaarste prijs betaald hebben, werd tijdens de oorlog alleen maar gemeld dat ze waren overleden bij een ongeluk, niet waar dat was gebeurd. Nu weten de families van 21 Engelse strijders waar ze om het leven zijn gekomen. ,,Het was onze bedoeling om de slachtoffers uit de vergetelheid van de Peel te halen zodat hun naam weer uitgesproken wordt", aldus Janssen.

Groots en klein tegelijk

De onthulling was groots en eigenlijk heel klein tegelijk, iets wat burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas op de juiste manier verwoordde. ,,We voelen ons vandaag klein omdat we helden uit het verleden eren.” De cirkel van het monument is niet rond, dit is gedaan omdat deze militairen hun missie nooit konden afmaken. Bezoekers van het gebied zullen in de toekomst stilstaan bij het monument en de namen van de militairen hardop uitspreken. Daarmee is de missie van Piet Snellen, Sjraar Huys en hun collega’s geslaagd: de helden van weleer mogen nooit vergeten worden.