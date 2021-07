Monument ter ere van gesneuvelde soldaten onthuld in de Somerense bossen: ‘Dit is het bewijs dat vrijheid een prijs kost’

Vlakbij het Keelven in de Somerense bossen klinkt zaterdag ineens The Last Post, zes leden van de Royal Air Forces Association (RAFA) brengen een minutenlange saluut om gesneuvelde collega’s te eren. De zes komen uit heel het land en zijn trots dat er nu een monument is in de Somerense bossen. ,,Dit is het bewijs dat vrijheid een prijs kost”, geeft voorzitter Wilbert Mulders aan.