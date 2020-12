Monumentaal boek over 800 jaar Handel

HANDEL - Een monumentaal boek voor een monumentaal dorp. Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Handel is de geschiedenis van dit bedevaartsoord samengevat in 'Van Haenle tot Handel'.

Bijna hadden ze er niet meer gestaan, de befaamde Keskes aan de Lodderdijk tussen Gemert en Handel. Vele duizenden pelgrims waren er in de loop van de jaren al langsgetrokken, op weg naar bedevaartsoord Handel, aan die uit de negentiende eeuw daterende kapelletjes die zijn gewijd aan de maagd Maria. Keskes waarvan de oorsprong maar liefst terug gaat tot in de zeventiende eeuw.

En toch was het in de jaren zestig van de vorige eeuw het plan om de monumenten op te ruimen. Het gemeentebestuur wilde de kapelletjes slopen en de inhoud ervan verplaatsen naar de Ossenkapel, dichter tegen het dorp aan. Het parochiebestuur had een ander plan. Dat wilde de bovenste helft van de zeven Keskes een plekje geven op het processiepark, midden in het dorp achter de kerk.

Duizenden pelgrims

Beide plannen zijn - de hemel zij dank - niet doorgegaan. In de jaren tachtig zijn ze gerestaureerd, dankzij bemoeienis van de stichting Handelse Keskes, en zo in ere hersteld. En inmiddels zijn weer vele duizenden pelgrims er langs getrokken, op weg naar het Handelse processiepark om daar hun eer te bewijzen aan Maria.

Quote Bij de bouw van een kapel ontstond spontaan een bron

Het is een bijna vergeten anekdote die opduikt in het dit weekend verschenen boek ‘Van Haenle tot Handel’, met als ondertitel ‘Een beeld van 800 jaar’. Het is dit jaar immers - naar alle waarschijnlijkheid - precies achthonderd jaar geleden dat er een kapel werd gebouwd bij de Hoeve Handel en dat daardoor een bron ontstond waar geneeskrachtig (want ijzerhoudend) water spontaan opborrelde.

Mariaverering

Rondom die hoeve en kapel ontstond het dorpje dat we nu zo goed kennen en dat al vanaf eind veertiende eeuw in het teken staat van de Mariaverering. Normaal gesproken zou dat heuglijke feit door de Handelse bevolking luid en duidelijk zijn gevierd. Maar de nu al negen maanden aanhoudende coronacrisis gooide bijna volledig roet in het eten.

Gelukkig is daar nu dan dit boek, samengesteld en geschreven door José van der Aa-Vogels, Arnoud Martens en Piet Hubers, met een ferme en essentiële bijdrage van Jan Timmers en voorzien van vele tientallen foto’s van onder anderen Paul Verhees en Wijnand van den Berg. Aanvankelijk met een oplage van 750 stuks. Maar dankzij een gulle gift van de drukker, Goedeboekendrukkerij Eindhoven, nu toch in een oplage van 800 stuks. Handel bestaat immers 800 jaar, en geen 750.

Gemeenschapsleven

En bijna net zo monumentaal als Handel is, zo monumentaal is ook het boek over de geschiedenis van dit Gemertse kerkdorp uitgevallen. Niet alleen vanwege de omvang - bijna vierhonderd pagina’s dik - maar vooral vanwege de inhoud: vrij gedetailleerd maar toch zeer toegankelijk worden het ontstaan en de geschiedenis beschreven van het tot een aangenaam dorp met een levendig gemeenschapsleven uitgegroeide Handel.

Gouden greep daarbij is dat de samenstellers een hele dappere en ook goed geslaagde poging gedaan hebben zo veel mogelijk inwoners van het huidige Handel op foto vast te leggen. Hoewel natuurlijk niet iedereen daar aan wilde meewerken, heeft dat heeft uiteindelijk wel geresulteerd in een mooi en kleurrijk fotografisch overzicht van honderden Handelnaren. Alleen al daarom zou iedereen in Handel dit boek in de kast moeten hebben staan.

Volledig scherm De Ossenkapel aan de Lodderdijk tussen Gemert en Handel. © Paul Verhees