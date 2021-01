‘Mooi en statig pand is aanwinst voor Someren’

Lumens: positieve start in Ge­mert-Ba­kel, ondanks beperkin­gen

8:38 GEMERT-BAKEL - Natuurlijk, door corona is er sprake van nogal wat beperkingen. En ook het fors afgenomen aantal vrijwilligers in Gemert-Bakel zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Maar toch is de Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens positief over de start die vorige week is gemaakt.