‘Mooier dan de koninklijke onderscheiding’: Francien Bergmans geniet van de eretitel ‘Bakelse Bakelnaar’

In Herinnering Hugo Vossen (1930 - 2019) was DAF-man in hart en nieren; nog jarenlang na zijn pensioen werkte hij als vrijwilli­ger in het museum

5 september Hugo Vossen was een DAF-man in hart en nieren. Hij werkte er niet alleen tot zijn pensionering, maar bleef ook lang daarna nog actief als vrijwilliger voor het DAF Museum, samen met zijn vrouw Miep. Hugo was een veelzijdig en betrokken mens, haalde alles uit het leven en stond op zijn 87ste nog op ski’s in zijn geliefde Oostenrijk. In december 2019 overleed hij als gevolg van hart- en longproblemen.