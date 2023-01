Moord op oorlogsburgemeesters Asten en Someren wordt verfilmd: ‘Maar het is geen documentaire’

Minima mogen ener­gieslur­pen­de koelkasten en wasmachi­nes inruilen voor een zuiniger model

LAARBEEK - Je moet een inkomen hebben rond het bijstandsniveau of net iets daarboven. Maar dan kom je als inwoner van Laarbeek dit jaar waarschijnlijk in aanmerking voor een interessante deal: je mag je energieslurpende koelkast, wasmachine of vriezer inruilen voor een zuiniger exemplaar.

