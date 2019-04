Moorddadig geheel in Helenaveen op het toneel

HELENAVEEN - Voor het eerst in haar geschiedenis speelde toneelvereniging ‘t Peels Toneel uit Helenaveen een komische thriller. Donder-dag ging het stuk De Italiaanse meesterhand in première in De Gouden Helm.

De Italiaanse meesterhand is een onheilspellend verhaal waarbij de grote vraag is wie van de personages het stuk gaan overleven. Ook het publiek zit niet helemaal veilig, zo blijkt uit de dreigende welkomstwoorden: ,,Op verraad van het einde en wie de dader, is staan strenge sancties. Weet dat wij u altijd weten te vinden.”

Dat er doden gaan vallen, kan gerust verklapt worden. Wat wil je met al die knotsgekke familieleden, de een nog gekker dan de ander, die allemaal een graantje willen mee pikken van een erfenis van 4 miljoen pond? Als volgens het testament ook nog een geheimzinnige schrijfster meedeelt in de erfenis is de chaos compleet.

Aandachtiger

Dat De Italiaanse meesterhand geen klucht is, betekent zeker niet dat er niet gelachen kan worden. ,,De lach zit veel meer in de kleine dingen. Tegelijkertijd merk je dat het publiek veel aandachtiger luistert. Die aandacht is onze grootste beloning”, zegt Wilma Kastelijn (60), die de rol van huishoudster Agatha Hammond speelt. ,,Het was een grote uitdaging om zo’n ander stuk te gaan spelen. We zijn helemaal uit onze comfortzone gegaan.”

Ook was het spannend hoe het publiek zou reageren op[ een totaal ander stuk. ,,Bij elke lach denk ik ‘die is binnen’”, zegt de zestienjarige debutant Joris Berkers. Hij voelt zich wat meer op zijn gemak met dit toneelgenre. ,,Dit stuk past helemaal in mijn straatje”, vindt hij.

De jongen speelt de rol van Marcus Tomb die denkt dat hij Julius Caesar is. Het ene na het andere ‘Caesar-citaat’ komt tijdens de voorstelling uit Berkers’ mond. ,,Ik mag in het stuk geen enkele normale zin zeggen”, vertelt hij lachend. Toch waren de teksten voor hem niet de grootste uitdaging. ,,Dat was vooral de gelaagdheid, het stuk bestaat uit zoveel verschillende lagen.”