Mortelnaar Pieter Penninx (97) overleden

‘Het voelt alsof we toch samen Pasen vieren’

9:44 ASTEN/SOMEREN - Pasen, voor veel mensen is dit een feest waarop een bezoekje gebracht wordt aan de familie. Sinds het coronavirus Nederland in zijn greep houdt is het voor mensen die in een verzorgingstehuis wonen verboden om bezoek te ontvangen. Savant Zorg heeft voor haar bewoners hekken in de tuinen geplaatst zodat er, op gepaste afstand, toch de mogelijkheid was om elkaar een fijn Paasfeest te wensen.