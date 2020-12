Mortelse spuiter zit niet te wachten op klachten uit de buurt

UPDATE Mario Jacobs (GroenLinks) stopt als wethouder in Tilburg en wordt dijkgraaf

18 december TILBURG - Na zeven jaar komt er een einde aan het wethouderschap van Mario Jacobs in Tilburg. De GroenLinks-wethouder is door het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas aanbevolen bij de Kroon als nieuwe dijkgraaf. Hij begint daar per 23 april 2021.