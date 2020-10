Motorcrosser ernstig gewond door val op de crossbaan in Milheeze

Deurne gaat korte metten maken met overbodige zorgvragen

15 oktober DEURNE - In Deurne wordt de komende jaren fors gesnoeid in de kosten voor zorg en welzijn. Volgens wethouder Marnix Schlösser zijn er veel mensen die meer zorg of hulpmiddelen krijgen dan ze echt nodig hebben. ,,Waarom zou een vader zijn kind geen huiswerkbegeleiding kunnen geven?”