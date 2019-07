Motorrijder ernstig gewond na botsing tegen boom in Handel

Man achter kinderva­kan­tie­werk Milheeze draagt stokje over

18:00 MILHEEZE - ,,De kindervakantieweek is me met de paplepel ingegoten.” Als kleuter was Peter Swinkels (50) uit Milheeze er al bij, ook omdat zijn ouders lange tijd in de organisatie meedraaiden. Na 36 jaar thema's bedenken en uitvoeren gaat hij er nu mee stoppen. ,,Als iedereen het zo lang blijft doen, dan draait het kinderwerk nog jaren lang door.”