Motorrijder uit Megen overlijdt bij ernstig ongeluk in Elsendorp

Kippenmes­ter kan Asten niet tot overleg dwingen

20 augustus DEN HAAG/ASTEN - De Raad van State gaat de gemeente Asten niet dwingen om in overleg te gaan met kippenmester Jan Verhoijsen over de verplaatsing van zijn bedrijf Zandpluim B.V. aan de Gezandebaan in Heusden. Dit staat in een uitspraak van de hoogste bestuursrechter.