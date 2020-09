Motorrijder vliegt uit de bocht in Deurne en is gewond naar het ziekenhuis

DEURNE - Een motorrijder is donderdagmiddag rond 15.00 uur uit de bocht gevlogen en in de berm terechtgekomen van de Nachtegaalweg in Deurne. Hij heeft een boom geraakt en is de macht over het stuur verloren.