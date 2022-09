Motorrijder zwaargewond bij botsing met auto in Mariahout, positieve blaastest voor automobilist

Buren van groeiend vakantie­park Someren maken zich zorgen over natuur: ‘Er wordt zo goed als een nieuw dorp gebouwd’

SOMEREN - Valt een vijver onder ‘groen’ of leg je zo een bestemmingsplan verkeerd uit? Het is een van de punten waar verschillende Somerenaren over vallen in aanloop naar de bouw van vakantiepark Strabrechtse Vennen.

27 augustus