Motorrijder zwaargewond bij botsing met militair in auto in Mariahout, positieve blaastest voor automobilist

Brandweer houdt in de nacht controle over natuur­brand in De Peel, maar nog geen brand meester

GRIENDTSVEEN - In de nacht na het ontstaan van de grote natuurbrand in het gebied Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen vlakbij Deurne is de situatie donderdag niet veel veranderd. ,,De brand is nog altijd beperkt gebleven tot 40 hectare, is onder controle, maar het sein brand meester kan nog niet gegeven worden,” zegt een woordvoerder van de brandweer. De kans is volgens hem wel groot dat dit sein spoedig gegeven kan worden.

10:28