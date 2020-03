Movico uit Deurne stelt units ter beschikking aan Elkerliek ziekenhuis

Net als hun collega's van FHT Perslucht - die een noodvoorziening bedachten voor een mogelijk tekort aan beademingsapparaten - voelde het Deurnese bedrijf Movico ook de behoefte om zich nuttig te maken in de huidige crisissituatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in mobiele units voor internationale roadshows en wereldwijde sportevenementen als de Tour de France, Dakar Rally en de Volvo Ocean Race.

Corona-uitbraak

In totaal telt de 'vloot' van Movico vijftig mobiele ruimtes die op verschillende manieren in te zetten zijn. ,,We zagen door de corona-uitbraak al onze roadshows en de overvolle kalender met sportevenementen in korte tijd als sneeuw voor de zon verdwijnen. Om die reden hebben we ons tot ziekenhuizen gewend", vertelt Stefan Aspers van Movico.

,,Veel van onze units staan nu stil. We dachten dat ziekenhuizen ze misschien konden gebruiken. De zorg staan enorm onder druk en de capaciteit is beperkt. We willen de zorg maar al te graag steunen. Deze mensen staan voor een gigantische uitdaging."

Weinig publiek