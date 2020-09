Multimiljonair Peter Gillis hoofdsponsor Olympia Boys

Organisato­ren dorpsquiz worstelen met corona: Kwizut niet, Kwisum wel

14 september BEEK EN DONK/SOMEREN-EIND - Kwizut slaat een jaar over vanwege corona. ,,Het gaat bij ons juist om het ontmoeten”, zegt voorzitter Geert Heesakkers van de Beek en Donkse quiz. ,,En dat kan nu niet.” Kwisum in Someren-Eind gaat wél door, met in acht neming van de regels. Andere dorpsquizen kiezen voor een aangepaste versie.