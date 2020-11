Multimiljonair Peter Gillis uit Asten niet rijk genoeg voor Quote 500

Reallife­soap over Peter Gillis op SBS6

30 juni ASTEN - Hij is kleurrijk, uitgesproken, flamboyant. Heeft zowel voor- als tegenstanders. Recreatieondernemer Peter Gillis van de Oostappen Groep in Asten is bepaald geen grijze muis en dat is ook televisiezender SBS 6 opgevallen. De zender wil dit najaar een reallifesoap op de buis brengen over multimiljonair Gillis, bevestigt een woordvoerster van Talpa.