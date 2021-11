Munsters nieuwe lijsttrekker, oude naam CDA Deurne blijft

,,In de basis kunnen we ons wel vinden in de standpunten van de landelijke partij", vertelt Benny Munsters (39). ,,Daarom gaan we verder als CDA Deurne, maar wel met een andere uitstraling. Zo wordt wel duidelijk dat we kiezen voor een focus op lokale onderwerpen. ” Om die reden werd het logo veranderd en kreeg de huisstijl een ander gezicht. ,,Onze koers kan als een voorbeeld werken richting de landelijke partij in Den Haag.”