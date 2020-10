Museum De Wieger in Deurne overkapt tuin met geld van Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds is in het leven geroepen door de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het fonds biedt financiële steun aan de kunst- en cultuursector om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving te kunnen doen. Het initiatief van De Wieger sluit hierop aan. Het is de bedoeling dat de zijkanten van het terras open blijven, waardoor er voldoende verversing van frisse lucht is. Terrasverwarming en dekens moeten ervoor zorgen dat het er aangenaam vertoeven is tijdens de koude maanden. Bezoekers kijken uit op de hoge bomen in de achtertuin van het museum. Zodra de horeca weer open mag, zal de overdekte zitgelegenheid klaar zijn.

Tentoonstelling

Ondertussen zijn de tentoonstellingsruimten van het museum gewoon te bezoeken. Vooraf reserveren is wel noodzakelijk. Tot en met 10 januari 2021 is de expositie ‘Van Armando tot Zadkine’ te bezichtigen. Dit zijn zo’n tweehonderd kunstwerken uit de privécollectie van Lex van de Haterd, voormalig conservator van De Wieger, en zijn vrouw Leonie. De tentoonstelling is opgedeeld in drie delen die gezamenlijk een eeuw moderne en eigentijdse beeldende kunst bestrijken (1920-2020). In de app izi.TRAVEL vertellen Lex en Leonie van de Haterd verhalen over zestien kunstwerken. Ook is er een catalogus verkrijgbaar in de museumwinkel.