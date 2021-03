Museum Klok & Peel in Asten poetst tekort 180 mille weg; oud-wethouder Frans Stienen wordt nieuw bestuurslid

UPDATEASTEN - Van de afgelopen 372 dagen was het Museum Klok & Peel in Asten er 189 geopend. Het geplande bezoekersaantal van ruim veertigduizend werd door alle coronamaatregelen bij lange na niet gehaald: de teller stokte na slechts 15.000. Hierdoor zou het museum normaal gesproken met een tekort van 180.000 euro kampen, maar door goed gebruik te maken van allerlei regelingen bedraagt de min slechts 1725 euro. ,,We benutten alle mogelijkheden die er zijn.”