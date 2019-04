Museum Neerkant wil naar kerk verhuizen

Jongen (15) opgepakt in Helmond nadat hij naar huis fietsende scholieren met mes bedreigt

19 april HELMOND/DEURNE - De fietser, die vorige week een groepje scholieren met een mes bedreigde op de Deurneseweg in Helmond, is vrijdagavond aangehouden in Helmond. De politie heeft de 15-jarige jongen uit Helmond vastgezet.