Musical Voices mag eindelijk weer doen waar ze goed in is

NEERKANT - Popkoor Musical Voices uit Neerkant bestond in 2020 veertig jaar. Twee keer werden de vier uitverkochte jubileumconcerten Celebrations uitgesteld vanwege corona. Tenslotte werden ze gecanceld. Afgelopen zaterdagavond stond het koor eindelijk weer op het podium, evenals Zanggroep Kazoo uit Heythuysen, tijdens het concert Back on Stage in De Moost in Neerkant.

Twee jaar had Musical Voices naar de jubileumconcerten toegewerkt. In 2021 kon het koor nagenoeg niet zingen, pas afgelopen september begon de eerste repetitie. ,,De hele avond hadden we een big smile op ons gezicht”, zegt voorzitter Anja Klompen. ,,Het is spannend maar ook heel fijn om weer op te treden en iedereen een leuke, ontspannen avond te bezorgen.”

Ook het publiek heeft er zin in. Mensen uit Neerkant en omringende dorpen vullen de zaal. Zoals de Neerkantse Emmie op het Veld en Engela Snijders uit Meijel. Zij zingen samen in het Meijelse koor Femmes Vocales, dat net als Musical Voices leden heeft uit Neerkant, Meijel en Helenaveen. Wij vinden het leuk om hier samen te komen luisteren”, licht Snijders toe. ,,Er is zolang niets geweest. Iedereen is blij dat het weer mag.”

De circa dertig dames van zanggroep Kazoo bijten het spits af onder leiding van dirigent Pieter Steenvoorden en met begeleiding van hun combo. Het publiek geniet van liedjes van onder anderen Stephen Stills, Paul Simon, Queen en zeker ook van het nummer The Rainbow, waarin met kleuren en talen een regenboog van licht, liefde en hoop geschilderd wordt.

Variatie in opstelling

Musical Voices studeerde behalve de nummers uit de jubileumconcerten ook enkele nieuwe liederen in, die samen met het eigen combo ten gehore gebracht worden. Onder leiding van dirigent Jos Helgers uit Herten zingt het koor nummers als Avond van Boudewijn de Groot, Africa, Lonesome Loser, en Hotel California.

Na de pauze opent Kazoo met Both sides Now en sluit via de Vondeling van Ameland en Vincent swingend af met Natural Woman. Vier leden van Musical Voices zingen aansluitend Send my Love en het koor vervolgt met onder meer Leaving Lousiana, Don’t Stop, Seven Bridges Road en Riddles. Musical Voices is geen stilstaand koor zo blijkt gedurende het concert; de heren en dames koorleden wisselen steeds van positie, van zittend naar staand en van links naar recht op het podium.

,,Heerlijk!”, zo geeft koorlid Kirstin Manders na afloop lucht aan haar enthousiasme. ,,We hadden allemaal een beetje de zenuwen maar het is goed gegaan. Het was heerlijk om weer op het podium te staan.”