Musicalactrice Marjolein Teepen maakt theatervoorstelling in haar geboorteplaats Deurne

,,Ons hoofd techniek is er heel plotseling mee opgehouden. We weten niet waarom, hij is niet meer te bereiken.” Haar man grinnikt. Hij is onlangs in het diepe gegooid als nieuwe techniek-man. ,,In theorie moet het kunnen wat Marjolein bedacht heeft, dus we gaan ervoor. Het komt goed.” Teepen grijnst. ,,Het zou heel cool zijn als het technisch allemaal lukt.” Het is de allereerste voorstelling die ze maakt. De Deurnese, die inmiddels met haar gezin in Panningen woont, volgde een opleiding tot klassieke ballerina en rolde vervolgens de musicalwereld in. De 39-jarige danseres, zangeres en actrice staat al jarenlang avond na avond in grote producties als Cats, We will rock you en The Addams Family. ,,Iets maken, dat wilde ik al heel lang het allerliefste doen. Eigenlijk is het leuker om het beste uit andere mensen te halen dan zelf op het podium te staan.”

En daarom hoefde ze dan ook niet lang na te denken toe haar neef Martijn van Theater in Leven in Asten haar een jaar terug vroeg of ze geen ideeën had voor een nieuw project. ,,Lifvik ligt al meer dan tien jaar op de plank. het was een droom en toen ik wakker werd dacht ik: dat is interessant, dit moet ik onthouden. Daarom heb ik het opgeschreven.” In de voorstelling maakt het publiek kennis met het meisje Malena, gespeeld door de negenjarige Sofie Tappel. Malena heeft een levendige fantasie en dat is ook nodig om de gruwelijkheid van de oorlog een beetje draaglijk te maken. ,,Mijn neef zei meteen: dat moet je oppakken, volgend jaar vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd werden. Okee, zei ik. Dan gaan we het ook niet halfbakken doen, dan gaan we ook echt iets heel moois maken.”

Op het podium staan volgende week dertig mensen die niet allemaal even veel ervaring hadden met het spelen in theaterspektakels. Ze zijn in een half jaar tijd klaargestoomd voor het echte werk.

Ook is er een grote rol weggelegd voor de professionele zangeres Lilly-Jane Young, die alle (Engelstalige) nummers schreef en zingt en de muziek van componist Guus van Wolde. Daarnaast doen er dansers van balletstudio Loes en van dansgroep Vinutsu van Davy Denkers mee.

Of het niet heel heftig gaat worden, zo'n avond over de oorlog? Teepen schudt haar hoofd. ,,Het is een symbolisch eerbetoon geworden. Het gaat ook niet alleen over de Tweede Wereld oorlog maar over alle oorlogen. Sommige jongeren zeggen: oh nee, niet weer over de oorlog, het is zo lang geleden. Nee, het is niet lang geleden. Het is nu aan de hand, hier niet zo ver vandaan. Ik wil graag dat mensen erover gaan praten met elkaar. Ik wilde iets cools maken, iets wat ik zelf mooi zou vinden om te zien. Ik hoop dat het publiek dat ook vindt.”