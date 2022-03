Muziek en kunst verbroedert écht in Helenaveen

HELENAVEEN- Dat muziek en kunst verbroedert bleek gistermiddag wel tijdens Sessie 8 voor de Vrede in Helenaveen. Tijdens de middag die helemaal in het teken stond van Oekraïne werd genoten van Russische en Oekraïense lekkernijen en is ruim 900 euro opgehaald voor het Rode Kruis.

Organisator Piet Smulders, die vaker ‘vredessessies’ houdt waarbij landen met elkaar verbonden worden, was tevreden over de opkomst en de middag. ,,Wij zijn er al maanden geleden mee begonnen en het thema zou zijn: De overeenkomsten tussen de Brabantse cultuur en die van Rusland en de Oekraïne. Er zou een live verbinding zijn met de Russische plaats Omsk en de Oekraïne, met artiesten uit beide landen. Dat kon nu vanwege de oorlog niet doorgaan, helaas. We wilden nu laten zien dat niet alleen Brabanders leuke mensen zijn maar dat dat ook geldt voor de gewone man uit Rusland en Oekraïne. Zij willen geen oorlog maar muziek, kunst en lekkernijen met respect voor elkaar.”

Quote Die arme mensen in de Oekraïne verdienen onze hulp, verschrik­ke­lijk dat één persoon zoveel ellende kan veroorza­ken Dirk en Truus Nooijen uit Helenavee

Dirk en Truus Nooijen uit Helenaveen vinden het heel bijzonder dat deze actie in hun dorp wordt gehouden. ,,Die arme mensen in de Oekraïne verdienen onze hulp, verschrikkelijk dat één persoon zoveel ellende kan veroorzaken.” Harold van den Burgt uit Deurne denkt er ook zo over. ,,Ik kom mijn hele leven al voor minderbedeelden op en nu dus ook voor de inwoners van Oekraïne.”

Schilderij

Muzikanten traden belangeloos op en kunstenaars boden hun werk aan op de veiling. Ook de Eindhovense kunstschilder Merel van Eck deed graag mee aan de actie. ,,Ik werd in de eerste week van de oorlog benaderd en ben meteen begonnen aan mijn schilderij: ‘Pace voor Oekraïne’. In mijn schilderij zijn de blauwe en gele kleuren te zien van Oekraïne. Het geel stelt het graan voor en de bomen symboliseren het volk wat solidair is. Ik heb dit schilderij speciaal gemaakt voor de veiling die wordt gehouden om geld in te zamelen voor Oekraïne. Laten we hopen dat deze oorlog snel stopt.”

Quote Wij zijn geboren in Rusland en hebben ook in Oekraïne familie wonen, daarom steunen wij deze actie. We willen ook dat de oorlog gauw afgelopen is Russinnen Natalia en Anna

De aanwezige Russinnen Natalia en Anna denken daar net zo over. Ze staan met een glimlach naar de liederen van de Balkan Sound Machine te luisteren. ,,Wij zijn geboren in Rusland en hebben ook in Oekraïne familie wonen, daarom steunen wij deze actie. We willen ook dat de oorlog gauw afgelopen is. Wij zijn gewone Russinnen die in Nederland wonen, jammer dat veel Nederlanders dat niet begrijpen.”

Zanggroep Skwieft uit Gemert is een van de artiesten die aanwezig is deze middag. Babs van de Kerkhof: ,,Wij spelen gratis onze liedjes over het boerenleven in het Brabantse dialect en ook onze drankjes en hapjes betalen wij zelf. Wij hopen dat deze middag goed gedoneerd wordt voor het goede doel en dat we met z’n allen een gezellige middag mogen hebben, maar dat lukt zeker wel, want muziek verbroedert. Zeker bij ons lied Grote Tranen. Dat zingen wij al jaren maar één zin is nu wel erg actueel: Ut gi veul te hard, wa denken de mensen er van.”