Muziek van roemruchte Lusty Blows nu op Spotify: met ‘hoog testosterongehalte’

Stiphout is nog steeds een fijn en gezellig dorp, ook al hoort het al 54 jaar bij Helmond

Het is Henk van Beek van harte gegund dat ‘zijn’ Aarle-Rixtel in 1997 niet in de grijpgrage handen viel van grote buurman Helmond. Maar dat hij in het ED ‘mijn’ Stiphout gebruikt als voorbeeld waarom dat rampzalig zou zijn geweest, daarmee slaat hij de plank volkomen mis.

10:30