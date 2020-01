Muziek was voor Roland de Kroon uit Bakel ‘’echt zijn lust en zijn leven’

Zo omschrijft Jan Pennings zijn goede vriend Roland de Kroon, die maandagnacht in het hospice in zijn woonplaats Bakel op 77-jarige leeftijd is overleden. De Kroon genoot in de regio en ver daarbuiten vooral bekendheid als oprichter en dirigent van het Stedelijk Helmonds Concertkoor (SHC).

Al op zeventienjarige leeftijd startte de in Helmond opgegroeide zoon van een bankdirecteur met het kinderkoor van de St. Lambertuskerk. Daarmee was de basis gelegd voor het latere SHC. Na zijn middelbare school studeerde De Kroon aan het Brabants Conservatorium in Tilburg.

Lagere school

De Kroon wilde altijd al dirigent worden, vertelde hij eind jaren ’90 in een vraaggesprek met deze krant. ,,Mijn ouders zeggen dat ik als vierjarig jongetje al met een stokje stond te zwaaien bij de radio. Daar weet ik niets meer van, maar ik herinner me nog goed dat ik op de lagere school altijd wilde dirigeren als er muziek werd gemaakt.”

In de loop der jaren werd het SHC steeds bekender in binnen- en buitenland. Naast optredens in de regio verleende het jeugdkoor regelmatig zijn medewerking aan professionele producties. In 1995 zongen de kinderen onder andere mee met het Brabants orkest in een Russische opera van Serge Prokofjev. Op televisie waren zij te zien vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. De vele verdiensten leverden het koor onder meer de Erepenning van de gemeente Helmond op.

Kerk

Ook in zijn latere woonplaats Bakel toonde De Kroon zich altijd betrokken en zette hij zich actief in voor de gemeenschap. Zo stond hij aan de wieg van hofkapel ’t Is Deeger wa en was hij vice-voorzitter van het parochiebestuur. ,,Roland was zeer gelovig", weet Jan Pennings. Hij zette zich onder meer in voor het vernieuwde interieur van de middengang van de Bakelse Sint Willibrorduskerk.

,,Bovenal was het een aardige, goedgeefse man die ook opkwam voor de zwakkeren. Muziek was echt zijn lust en zijn leven. Je kon niet bij hem binnenlopen of Radio 4 stond op.”