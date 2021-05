Muziekfilm vol liedjes met een verhaal

HEUSDEN - Een liedje zing je nooit zomaar. Dat bewijzen de 25 deelnemers aan het muziekproject ‘Zing lekker je eigen liedje’ dat donderdag zijn online première beleefde. Verhalen over liefde, je kwetsbaar opstellen en de liefde voor zingen passeren in de anderhalf uur durende muziekfilm de revue.

Ieder van de 25 deelnemers, allen afkomstig uit de Peelregio, heeft in vijf repetities met initiatiefnemer Jennemieke Snijders toegewerkt naar een liveoptreden. Dit optreden is samen met een kort interview over de betekenis van het lied vereeuwigd op film. Snijders heeft tot het laatst toe geheim gehouden wie er meededen, ook voor de deelnemers onderling.

“Het spannendste moment voor mij was toen bekend werd dat ik had meegedaan. Dat had ik namelijk niemand verteld. Ik had me zelfs ingeschreven onder de naam van ons pap”, zegt Heusdenaar Rick van der Velden met een lach. Van der Velden, die naar eigen zeggen ‘nooit’ zingt, zingt in de muziekfilm het liedje Rollercoaster van Danny Vera. “Dit liedje heb ik twee jaar geleden op mijn huwelijk gezongen voor mijn vrouw Anja. Het was mijn droom om dat liedje ooit een keer voor haar op te nemen”, vertelt hij.

Waar Van der Velden meteen wist dat hij wilde meedoen aan het project, moest Heusdenaar Jan Peters er nog wel even over nadenken. “Dat is gewoon niet iets wat ik zo snel uit mezelf doe. Het was ook niet mijn eigen idee”, vertelt hij. Aangespoord door zijn ex-vriendin waagde Peters de stap van douchezanger naar soloartiest. “Zij vroeg mij om mee te doen en ons verhaal te vertellen.”

In 2020 ging hun relatie uit, een moeilijke periode waar volgens Peters weinig mensen van weten. “Ik vond het spannend om op de camera hierover te vertellen, eigenlijk nog spannender dan het zingen van mijn nummer Impossible van Nothing but Thieves. Dit nummer is heel moeilijk, omdat het best hoog is.” De repetities en begeleiding van Snijders zorgden ervoor dat Peters het aandurfde.

Ook de Astense Annemarie Caris heeft genoten van de repetities. Met een eigen band en als koorlid heeft Caris de nodige zangervaring, maar door corona liggen bijna alle projecten stil. “Superleuk als er dan zo’n project op je pad komt, om weer te zingen en toe te werken naar een eindresultaat.” In de muziekfilm zingt ze het nummer Leave the light on van Beth Hart. “Zij is iemand die heel veel heeft meegemaakt. Alles wat je meemaakt, neem je mee; je bouwt een muur om jezelf heen voor de slechte dingen maar ook de goede dingen. Dit nummer staat voor mij voor je weer open te stellen en te genieten.”

De muziekfilm is nog tot en met zondag online te zien. Tickets à 7,50 euro kunnen tot zaterdag gekocht via https://tinksel.nl/zinglekker/.