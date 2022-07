Muziekvereniging Excelsior uit Zeilberg koninklijk na honderd jaar en ’n bietje

Dat bietje waar Excelsior het zelf over heeft, is inmiddels meer dan 2 jaar. Op 1 juni 2020 bestond de vereniging 100 jaar; een heugelijk feit dat door corona nog niet gevierd kon worden. Al die tijd lag de koninklijke onderscheiding in de kluis op het gemeentehuis. ,,Ik heb hem als een van de weinigen al gezien”, zegt Mario Aldenzee, die namens de vereniging de aanvraag heeft gedaan, enthousiast. ,,Het feit dat jullie al meer dan 100 jaar maatschappelijk betrokken zijn, een goede reputatie hebben en ambities hebben kunnen verwezenlijken wordt zeer gewaardeerd en letterlijk bekroond”, speecht burgemeester Buter, waarna ze de koninklijke erepenning aan voorzitter Theo Aarts overhandigt.

Aarts: ,,Verdomd weinig mensen wisten dat deze onderscheiding zou komen. Hij is niet voor ons zoals we hier nu staan, maar voor alle mensen die voor ons zijn gegaan. Ik wil hem dan ook opdragen aan alle mensen die het niet hebben gered om hier te staan en ons zijn ontvallen.” Zichtbaar emotioneel steekt Aarts de koninklijke erepenning, verpakt in een mooi doosje, in de lucht.

Geen stijve receptie

De coronacrisis heeft er dan ook flink ingehakt bij de vereniging. Meerdere leden zijn overleden en ook het gezamenlijk muziek maken is erg gemist. Deze middag is het voor het eerst sinds tijden dat de vereniging haar deuren openzet voor iedereen die wil komen kijken en luisteren. ,,Ik kan me niet herinneren dat de zaal ooit zo vol heeft gezeten, superleuk”, zegt Excelsior-lid Els Adriaans enthousiast. In de zaal is het een komen en gaan van bezoekers en muzikanten, zoals het een informele receptie betaamt. ,,We wilden geen stijve receptie waarbij het bestuur op een rijtje staat voor een hand, maar het jubileum juist vieren met muziek”, aldus Aarts.

Muzikale sing-in

Naast Excelsior geven collegaverenigingen uit Liessel, Vlierden en Deurne een kort optreden. ,,Het is mooi dat we elkaar als verenigingen weer ontmoeten en misschien weer een beetje naar elkaar toegroeien”, aldus Mario Aldenzee. De middag eindigt dan ook met een gezamenlijke afsluiting waarbij iedere muzikant die aanwezig is in de zaal mee kan spelen. ,,Het is een soort muzikale sing-in. Kom erbij, neem je toeter mee en het dak gaat eraf”, zegt Aarts enthousiast. Excelsior-muzikant Willem Aarts, geen familie van Theo Aarts: ,,Er is niets mooier dan met z’n allen muziek te maken. Met zoveel muzikanten samenspelen maak je niet elke dag mee. Heel fijn dat we het jubileum nu toch nog hebben kunnen inhalen.”

Volledig scherm De Zeilbergse muziekvereniging Excelsior vierde haar 100-jarig bestaan met een muzikaal feestprogramma in en om de molen Maria-Antoinette aan de Zeilbergsestraat. © René Manders/DCI Media