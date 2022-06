Muziekvereniging Wilona uit Helenaveen viert 60-jarig jubileum met twee ‘diamanten’ leden

Inmiddels bestaat Wilona alweer 62 jaar. Dat het diamanten jubileum nu pas gevierd wordt heeft te maken met corona. Alle festiviteiten werden twee jaar geleden geannuleerd.

Quote Ik kreeg een geleende es-bas in handen geduwd, want een keuze had ik niet. Later werd de tuba mijn instrument Antoon van Teeffelen, zestig jaar lid van Wilona

,,Ik was toentertijd lid van het kerkkoor en onderwijzer Van den Wildenberg uit Vlierden was onze dirigent. Hij richtte samen met Cees de Feijter en Gerrit Vermeulen de fanfare op en ronselde bij het koor de eerste leerlingen bij elkaar”, licht Antoon van Teeffelen zijn aanmelding bij Wilona toe. ,,Nadat we het notenschrift een beetje onder de knie hadden, kreeg ik een geleende es-bas in handen geduwd, want een keuze had ik niet. Later werd de tuba mijn instrument.” Hij kan door gezondheidsproblemen zijn instrument helaas niet meer bespelen, maar: ,,Ik heb een Wilona-muziekhart en blijf als rustend lid trouw aan de vereniging.”

Optreden in te dikke, te warme uniformen

Ook Boudewijn de Kroon werd als lid van het schoolorkest door de onderwijzer benaderd. ,,Ik kreeg een bugel, maar speel inmiddels al jarenlang trombone. Op die bugel heb ik flink geoefend aan onze eerste mars De Opmars. Daarmee presenteerden wij ons voor het eerst in veel te dikke en te warme tweedehands uniformen in Helenaveen.”

Wilona won wél in 1978

Beiden bewaren mooie herinneringen aan zestig jaar Wilona. Dat ze tijdens een concours in Zaltbommel totaal van slag raakten toen een straaljager snoeihard overkwam vliegen. Ze gingen voor promotie, maar dat lukte niet meer. Het WMC in Kerkrade in 1978 beleefden ze als één van de vele hoogtepunten. Op die dag won Helenaveen, maar het Nederlands elftal verloor de WK-finale tegen Argentinië. De Kroon: ,,Ook de Promsconcerten en de vele muziekfeesten die we organiseerden in een hal van een plaatselijk tuindersbedrijf. Die feesten zetten twintig jaar lang Helenaveen op de kaart. Daar keek je ieder jaar naar uit.”

Onder leiding van zes verschillende dirigenten deden ze mee aan vele festivals en uitwisselingsconcerten en zagen ze hun bladmuziek van zware stukken naar licht populaire muziek veranderen. Eén van die dirigenten had een uitspraak die hun al die jaren bijgebleven is: ‘Met één druppel petroleum in de pudding, kun je de hele pudding weggooien’, oftewel één valse noot kan het hele stuk bederven.

‘Vrijheid Blijheid’

In samenwerking met Popkoor Musical Voices uit Neerkant en Helenaveense artiesten speelt Wilona het jubileumconcert ‘Vrijheid Blijheid’ op zaterdag 16 juli om 19.30 uur en zondag 17 juli om 14.30 uur in gemeenschapshuis De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Adressen voor kaartverkoop zijn op de Facebookpagina van Wilona te vinden.