Muzikaal weekend jubilerend Juliana op Einderplein in Someren-Eind

Kunst, Kitsch & Koopwaar in Sint Jozefparo­chie Deurne

12:01 DEURNE - Nog een oud horloge liggen? Een zilveren munt? Er is een kans dat je misschien in het bezit bent van een verborgen schat. Voor die mensen is er zaterdag de kans om hun spullen te laten taxeren op het evenement Kunst, Kitsch & Koopwaar in de Sint Jozefparochie in Deurne.