Mysterieuze zandhopen duiken op in Deurne: ‘Er gaan nog meer acties volgen’

Ze liggen op 23 verschillende plekken verspreid door het hele dorp en mensen breken in toenemende mate hun hoofd over de diepere betekenis van de zanderige bergen. Wat het er allemaal niet bepaald minder raadselachtig op maakt, is dat er in elke hoop een bordje staat met het logo van een groep die zich ‘De Gangmakers’ noemt. Ook ligt er een gele bouwhelm bij. Wie deze groepering is en wat ze van Deurnenaren wil, is vooralsnog de grote vraag.