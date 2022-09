Na 13 jaar alsnog kans voor nieuw voedselbos : Someren wil 126 mille bieden op grond

Fu­se-ge­bouw in Bakel verkocht: toekomst open jongeren­cen­trum ongewis

BAKEL - Het heeft even geduurd, maar binnenkort is het dan zo ver: dan wordt het pand van open jongerencentrum Fuse in Bakel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Horecaonderneming Bakels Genot is sinds kort officieel al eigenaar en krijgt op 1 november de bijbehorende sleutel.

