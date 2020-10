Na 15 jaar eindelijk bouw van 79 huizen in Someren-Eind: Goede Vaart met open armen ontvangen

SOMEREN-EIND - Jongeren uit Someren-Eind snakken al jaren naar nieuwe starterswoningen. Die wens gaat eindelijk in vervulling nu de politiek unaniem instemt met de bouw van 79 woningen in De Goede Vaart. Wel leiden acht bezwaren tot enkele (kleine) aanpassingen van het plan.

Het heeft volgens hem al lang genoeg geduurd. Someren-Eind heeft volgens raadslid Bart de Groot van De Gemeenschapslijst al zeker vijftien jaar behoefte aan nieuwbouw, met name voor starters. De Goede Vaart wordt daarom met open armen ontvangen, zei hij woensdagavond tijdens een vergadering van de lokale politiek. ,,Het heeft lang zijn weerslag gehad op het dorp. De vergrijzing heeft flink toegeslagen, dat roep ik al tijden. Ik hoop dat er geen vertragende procedures komen. Dat zou zonde zijn.”

Mooie aanvulling voor Someren

Ook de andere politieke partijen waren enthousiast over het grote bouwplan. Arjan Evers (CDA) gaf complimenten voor de voortvarende aanpak, VVD’er Gerard Claassen en PvdA’ Leo Dortmans vinden 79 woningen een ‘mooie aanvulling op het woningaanbod in Someren’.

De Goede Vaart bestaat in totaal dus uit 79 woningen in het gebied dat globaal ligt tussen de achterzijde van de percelen aan de Boerenkamplaan/Sluisstraat en de straat ‘t Vaartje. Zestig procent van dat aantal is bestemd voor starters. Er komen vier kleine woonbuurten met ieder twintig woningen met tuin.

Bouw start begin 2021

De bouw in de eerste drie gebieden start relatief snel. Het streven is om begin 2021 met de aanleg van de (toegangs)wegen te beginnen, zodat in het voorjaar de eerste woningen uitgegeven kunnen worden zei wethouder Guido Schoolmeesters.

Volledig scherm Bouwplan Someren-Eind: Fase 1 en 2 van De Goede Vaart. © Rinus Van Houts

Een vierde buurt aan de noordzijde van de Lierweg laat nog wat langer op zich wachten na een ingediend bezwaar. Een ondernemer in het gebied vreest dat het wisselen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming nadelige gevolgen heeft voor zijn bedrijf. Om de voortgang in het plan te houden, wordt een apart bestemmingsplan voor dat buurtje gemaakt. De zeven overige bezwaren van met name omwonenden leiden niet tot grote aanpassingen aan het plan en sommigen zijn al van tafel, aldus Schoolmeesters.

Mooi plan, gewoon doen

De buurten worden straks via een Burenpad met elkaar verbonden. De huizen komen rondom een centrale open ruimte. Het moet ervoor zorgen dat wijkbewoners elkaar veel gaan treffen. Dat moet de leefbaarheid vergroten, is de achterliggende gedachte. Het plan past bovendien in de eigen woonvisie, waarin staat dat voor 2030 zeker 149 woningen erbij komen in Someren-Eind. ,,Er ligt een mooi plan. Gewoon doen zoals ze dat in Someren-Eind zeggen”, concludeerde Marco Stolwijk van Lijst Someren-Heide.