Na 15 jaar finishlijn in zicht voor plan Derpsestraat Deurne

Op applaus konden de eerste ontwerpen uit 2004 niet bepaald rekenen. Als het aan de aannemers uit die dagen had gelegen waren er op het braakliggende terrein tussen de Derpsestraat en Toon Kortoomslaan metershoge woontorens verrezen. Uiteindelijk sneuvelden de plannen bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag, nadat omwonenden in verzet waren gekomen.

Ook het nieuwste ontwerp van Bots Bouwgroep uit Liessel -die het Lutters en Coopmans-terrein overnam- kreeg niet meteen de handen op elkaar. Een omwonende diende bezwaren in. Bedenkingen waren er vooral over de privacy en over de ruime mogelijkheden van het bestemmingsplan. Zo werd er bijvoorbeeld niet duidelijk tot waar en in hoeveel vierkante meters gebouwd zou kunnen worden. Ook bestonden er bij de bezwaarmaker zorgen over de bouw van dakkapellen en de afstand tot zijn woning. Daarnaast bleken er te weinig parkeerplekken in het plan opgenomen.

Maar na overleg zijn alle bezwaren in harmonie opgelost, aldus de bewoner die met zijn tuin aan het nieuwbouwterrein grenst. Er komt een muur van 3.4 meter hoogte tussen de twee percelen en er zijn afspraken gemaakt over de dakkapellen.